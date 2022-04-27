Участников Q-Pop группы MADMEN осудили за торговлю наркотиками

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении участников Q-Pop группы MADMEN по факту создания и руководства преступной группой, изготовления, хранения в целях сбыта психотропных и наркотических веществ.

В начале сентября 2020 года Х. создал преступную группу, куда вошли шесть человек. Все они принимали участие в ее деятельности в целях незаконного изготовления аналога психотропного вещества мефедрон и хранения наркотического средства гашиш для последующего сбыта. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Также руководитель преступной группы Х. распределил между участниками их роли, согласно которым сам он занимался приобретением компонентов для производства мефедрона и вел переговоры с покупателями.

Другие участники изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию, в котором в дальнейшем расфасовывали на отдельные дозы, а информацию о стоимости размещали на специально созданных сайте и чатах. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Остальные участники группы занимались размещением закладок в общественных местах города.

14 апреля 2021 года один из участников группы М. получил незаконно изготовленный мефедрон в крупном размере, упакованный в двух свертках, и сделал закладки во дворах домов. В этот же день вышеуказанные свертки были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

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20 апреля 2021 года в ходе обыска подвала вышеуказанного коттеджа, а также в сарае одного из домов обнаружены и изъяты психотропные вещества в особо крупном размере, оборудование и компоненты для его изготовления и гашиш в крупном размере.

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Кроме того, в ходе обыска по месту жительства М., а именно – во дворе дома под камнями, обнаружены два свертка с мефедроном в особо крупном размере.

Приговором суда Х. признан виновным в создании и руководстве организованной группы, незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов и осужден к 17 годам лишения свободы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы посредством использования электронных информационных ресурсов.

Троим из них назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальным участникам – 15 лет и три месяца лишения свободы.

В качестве смягчающих обстоятельств у всех подсудимых суд признал молодой возраст и отсутствие прежних судимостей. Кроме того, смягчающим обстоятельством у подсудимого С. суд признал частичное признание вины.