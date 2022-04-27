Борьба с «человейниками»: депутат предлагает ввести запрет на точечную застройку

Адресуя депутатский запрос заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, мажилисмен отметил, что правительству необходимо срочно обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь, в Алматы и Нур-Султане.

Ситуация вышла из-под контроля – местные акиматы с ней не справляются, а в ряде случаев своими действиями усугубляют ее. Постоянно воспроизводящиеся ситуации с кулуарными решениями акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой протестной мобилизации городских жителей и ухудшения их социального самочувствия. Казалось бы, горожане с социально-экономической точки зрения должны быть стабильной стратой, обеспечивающей устойчивость государства, в отличие от тех же сельчан, приехавших в города в поисках работы и лучшей доли. Но откровенно коммерческие подходы к архитектурной и градостроительной деятельности со стороны местных исполнительных органов мотивируют горожан к справедливым и обоснованным протестным действиям. Ерлан Смайлов

По его словам, несмотря на поручение президента, на уровне регионов, в частности в Алматы, проблема не решается.

Необходимо системное решение на уровне правительства в виде законодательно закрепленных норм о запрете уплотнительной и точечной застройки. На самом деле это только вершина айсберга проблем в архитектурной и градостроительной сфере и порядок надо наводить по широкому спектру проблемных вопросов. Ерлан Смайлов

Одной из причин такой ситуации он считает абсолютную закрытость и непрозрачность процесса принятия архитектурных и градостроительных решений акиматами.

Решения принимаются без учета мнения горожан и представления их интересов, без рекомендаций архитекторов и урбанистов, без учета архитектурного облика города и высотности, как, например, проекты, предлагаемые для строительства в центре Алматы. Ерлан СМайлов

По его словам, в результате манипуляций местных исполнительных органов и строительных компаний идет бессистемная застройка городов «человейниками», деградация городской среды, зеленых зон, и в целом ухудшается качество жизни горожан, в первую очередь, жителей Алматы и Нур-Султана. В итоге прибыль получают застройщики, а проблемы достаются горожанам и городским администрациям, решающим их впоследствии годами и за счет средств городских бюджетов.

В связи с этим депутат предлагает ввести запрет на уплотнительную и точечную застройку в городах страны – внутри жилых кварталов, на местах общественного пользования. Также, на его взгляд, необходимо при строительстве жилых комплексов и кварталов законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.

В заключение он попросил провести комплексный правительственный мониторинг и проверку исполнения поручения президента РК по запрету уплотнительной застройки в городе Алматы, а также в Нур-Султане и в случае выявленных нарушений прекратить строительство, аннулировав ранее выданные документы.