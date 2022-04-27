Кошанов о наплыве мигрантов из России, Украины и Беларуси: Казахстан только выиграет

Я думаю, что здесь нужно видеть и положительный аспект. Если к нам приезжают высококвалифицированные специалисты, находят свою нишу, открывают бизнес, создают рабочие места, платят налоги, то я думаю, что от этого Казахстан только выиграет. Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса отметил, что это также будет развивать конкуренцию на внутреннем рыке, и казахстанский бизнес должен подготовиться к этому. В итоге от этого выиграет население, потому что качество товаров и услуг улучшится.

Я знаю, что к нам из Москвы перевел головной офис inDriver. Новые рабочие места будет создавать. inDriver в 600 городах представлен, насколько я знаю. Это разве плохо для нас? Ерлан Кошанов

Ранее в МВД рассказали, сколько россиян и украинцев приехали в Казахстан за последнее время.