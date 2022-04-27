Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:40 27.04.2022

Доллар подешевел на торгах, а рубль – подорожал

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 449,55 тенге, снизившись на 3,91 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,04 тенге и составил 6,24 тенге.

Курс китайского юаня составил 68,90 тенге (-0,29).

Средневзвешенный курс евро составляет 481,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-452,5 тенге, евро – по 474-484 тенге, российский рубль – по 5,65-5,99 тенге.

Лариса Черненко
KASE
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности
26.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях
26.04.2022
Везунчики по жизни: Топ-3 самых удачливых знака зодиака
26.04.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 18 по 24 апреля 2022 года
26.04.2022
Главная Топ LIVE Все