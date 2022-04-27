15:40 27.04.2022
Доллар подешевел на торгах, а рубль – подорожал
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 449,55 тенге, снизившись на 3,91 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,04 тенге и составил 6,24 тенге.
Курс китайского юаня составил 68,90 тенге (-0,29).
Средневзвешенный курс евро составляет 481,74 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-452,5 тенге, евро – по 474-484 тенге, российский рубль – по 5,65-5,99 тенге.