15:59 27.04.2022
Граната найдена в центре Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Светошумовая граната без запала обнаружена около одного из офисных зданий на пересечении проспекта Толе би и улицы Муратбаева в Алматы, передает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала Polisia NEWS, охранник, осматривая территорию, наткнулся на боеприпас. Прибывшие на место экстренные службы города оцепили прилегающую местность.
Позже саперы сообщили, что граната без запала опасности для окружающих не представляет.
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