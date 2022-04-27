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15:59 27.04.2022

Граната найдена в центре Алматы

Алматы, найдена граната Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Светошумовая граната без запала обнаружена около одного из офисных зданий на пересечении проспекта Толе би и улицы Муратбаева в Алматы, передает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Polisia NEWS, охранник, осматривая территорию, наткнулся на боеприпас. Прибывшие на место экстренные службы города оцепили прилегающую местность.

Позже саперы сообщили, что граната без запала опасности для окружающих не представляет.

Следственно-оперативная группа Управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП. ДП Алматы

Светозвуковые боеприпасы – это специальные средства не смертельного действия, оказывающие на человека светозвуковое и осколочное воздействие.

Анастасия Стативкина
Алматы
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