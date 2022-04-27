Граната найдена в центре Алматы

По информации Telegram-канала Polisia NEWS, охранник, осматривая территорию, наткнулся на боеприпас. Прибывшие на место экстренные службы города оцепили прилегающую местность.

Позже саперы сообщили, что граната без запала опасности для окружающих не представляет.

Следственно-оперативная группа Управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП. ДП Алматы