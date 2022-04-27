В Казахстане пересмотрят перечни товаров и услуг для госзакупок едиными организаторами

Так, для максимальной централизации государственных закупок государственных органов и их территориальных и подведомственных организаций в Перечень единого организатора республиканского значения включены все товары, работы и услуги свыше 8000-кратного МРП (25,4 млн тенге), закупаемые способами конкурса и аукциона.

Также пересмотрены Перечни товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами области, города республиканского значения и столицы, района.

В частности, все товары, работы и услуги, не превышающие 40 000-кратного МРП (127 млн тг), закупаемые способами конкурса и аукциона, переданы единым организаторам района.

При этом все товары, работы и услуги, превышающие 40 000-кратный МРП, закупаемые способами конкурса и аукциона, переданы единым организаторам области.

Кроме того, снижены пороги приобретаемых товаров, работ и услуг едиными организаторами городов республиканского значения и столицы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 мая.