Генпрокуратура призывает казахстанцев не распространять ложные сообщения о терактах

Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате, экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь. Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев

По его словам, также нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

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26 апреля сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах. Все объекты были проверены и информация не подтвердилась. В то же время был нарушен учебный процесс, сотни учащихся и преподавателей были эвакуированы. Сейчас идет поиск преступников.

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31 марта на электронный адрес столичного аэропорта также поступало письмо «о заложенной бомбе». С того же адреса направлено подряд еще 6 сообщений о «минировании» столичных ТРЦ «Абу Даби Плаза», «Хан Шатыр», «Мега Силквей» и других объектов. Было эвакуировано порядка 3 тысяч посетителей. Взрывные устройства также не обнаружены.

Как сообщил Генеральный прокурор, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено виновное лицо. Он дал признательные показания и с санкции суда арестован. Проводится следствие.

Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Заместитель Генерального Прокурора Асет Чиндалиев

С 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 – к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.

Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом. Цель таких информационных атак – дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения. Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев

Генеральная прокуратура призывает граждан, средства массовой информации, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений.