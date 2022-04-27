Ерлан Карин: Цель реформ – трансформация политической модели

В своем Telagram-канале госсекретарь напомнил, что на рассмотрении Конституционного совета находится проект изменений и дополнений в Конституцию.

Поправки коснутся 33 статей Основного закона, то есть фактически – треть Конституции, что показывает масштабность и фундаментальный характер намеченной реформы. Возможно, для неспециалиста будет очень сложно сориентироваться в таком большом количестве поправок. Между тем, все эти поправки взаимосвязаны друг с другом и имеют общую концептуальную логику. Поэтому, обсуждая отдельные пункты, важно не упустить общую картину в целом. Ерлан Карин

Также госсекретарь напомнил, что «цель конституционной реформы – системная трансформация действующей политической модели», в связи с этим:

Произойдет перераспределение ряда властных полномочий: как от президента Парламенту, так и от центральной власти к региональной. Завершится окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике. Устанавливается классическая модель, где президент – это равноудаленный политический институт, не обладающий какими-то сверх-исключительными полномочиями и привилегиями. Усилится роль и повысится статус палат Парламента: внедрение смешанной модели формирования Мажилиса, расширение контрольных функций Парламента, оптимизация законодательных процедур. Расширится участие населения в управлении страной: выборы депутатов Мажилиса по одномандатным округам, внедрение механизма отзыва депутатских мандатов, назначение акимов областей на альтернативной основе с согласия депутатов маслихатов. Усилятся механизмы защиты конституционных прав граждан: создается Конституционный суд, Уполномоченному по правам человека предоставляются конституционные гарантии и иммунитет, на конституционном уровне запрещается смертная казнь.

Таким образом, в результате реформ будет выстроен новый, более оптимальный баланс взаимоотношений ветвей власти и эффективный диалог государства и общества. Все это создает основу для перехода к новой модели государственного устройства – Второй Республике. Ерлан Карин

26 апреля на внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос, что такое Новый Казахстан.