Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:45 27.04.2022

Шесть горняков с 20 мешками руды задержаны в Жамбылской области

полиция Фото: Zakon.kz
В Мойынкумском районе группа мужчин занималась незаконной добычей горных пород в шахте «Каракоз» близ села Акбакай. Пятеро из них — жители Жамбылской области и один мужчина — житель Алматинской области, передает Zakon.kz.

Мужчины приехали на месторождение на грузовой машине и самовольно выкопали 20 мешков золотосодержащей руды. Полицейские задержали их.

Имеются признательные показания, вещдоки в виде перфоратора, генератора, железных зубил и молотка изъяты. По данному факту начато досудебное расследование по статье 334 части 1 УК РК «Самовольное пользование недрами». Пресс-служба ДП Жамбылской области

Назначена судебно-химическая экспертиза. Устанавливается сумма причиненного ущерба государству.

Ирина Лукичева
Жамбылская область Казахстан
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности
26.04.2022
Везунчики по жизни: Топ-3 самых удачливых знака зодиака
26.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях
26.04.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 18 по 24 апреля 2022 года
26.04.2022
Главная Топ LIVE Все