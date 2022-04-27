16:45 27.04.2022
Шесть горняков с 20 мешками руды задержаны в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
В Мойынкумском районе группа мужчин занималась незаконной добычей горных пород в шахте «Каракоз» близ села Акбакай. Пятеро из них — жители Жамбылской области и один мужчина — житель Алматинской области, передает Zakon.kz.
Мужчины приехали на месторождение на грузовой машине и самовольно выкопали 20 мешков золотосодержащей руды. Полицейские задержали их.
Имеются признательные показания, вещдоки в виде перфоратора, генератора, железных зубил и молотка изъяты. По данному факту начато досудебное расследование по статье 334 части 1 УК РК «Самовольное пользование недрами». Пресс-служба ДП Жамбылской области
Назначена судебно-химическая экспертиза. Устанавливается сумма причиненного ущерба государству.