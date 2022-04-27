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Законодательство РК
16:51 27.04.2022

Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК

рк, мид, Айбек Смадияров, рф, журналист, комментарий Фото: пресс-служба МИД РК
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывание российского телеведущего Тиграна Кеосаяна, передает Zakon.kz.
Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств.Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров

Он отметил, что «подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнерства».

Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.Айбек Смадияров
Динара Халдарова
Россия МИД РК Смадияров Айбек Казахстан
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