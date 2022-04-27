16:51 27.04.2022
Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывание российского телеведущего Тиграна Кеосаяна, передает Zakon.kz.
Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств.Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров
Он отметил, что «подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнерства».
Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.Айбек Смадияров