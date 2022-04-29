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10:14 29.04.2022

Не просто политический лозунг – член Совета АНК об идее Нового Казахстана

Член Совета АНК Фото: Из личного архива
В преддверии Дня единства народа Казахстана член Совета АНК, председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев рассказал о важности понимания и согласия в казахстанском обществе перед лицом политических реформ, передает Zakon.kz.

По словам Тимура Джумурбаева, праздник единства народа Казахстана для нашего общества является особенным – страна с момента обретения своей Независимости обозначила одним из главных приоритетов сохранение общественного согласия и общенационального единства.

Член Совета АНК отметил, что очень важно оставаться верными этим принципам в настоящий период, который станет частью истории страны.

Глава государства анонсировал идею строительства Нового Казахстана. И важно понимать, что это не просто идеологический лозунг, это реальная платформа нового общества, в первую очередь основанного на принципах справедливости. Реализация этой идеи напрямую зависит от действий каждого жителя нашей страны, поэтому мы должны понимать, что от нашего единства зависит многое в ходе политических реформ.Тимур Джумурбаев

Как отметил глава РОО «Ассамблея жастары», единство народа, умение гордиться своей культурой, стремиться к общим победам являются важным преимуществом Казахстана.

Думаю, что те глобальные изменения, которые сейчас происходят в нашей стране, в мировоззрении нашего общества, еще больше укрепят наше единство. И это важно понимать молодым казахстанцам как наиболее активной категории нашего общества.Тимур Джумурбаев

По его данным, в Казахстане уже проживает около 60% граждан а возрасте до 35 лет.

Представители разных этносов старшего поколения приезжали в Казахстан в силу разных исторических обстоятельств, порой трагических, и эта страна становилась для всех второй Родиной. Для нас – тех, кто родился в период Независимости, нет первой или второй Родины, для нас она одна – это Казахстан. И мы должны понимать свою сопричастность к судьбе государства.Тимур Джумурбаев

В завершение спикер поздравил соотечественников с наступающим праздником.

  • Праздник единства народа Казахстана является государственным праздником, который отмечают ежегодно 1 мая.

  • 18 октября 1995 года Первый Президент Казахстана подписал указ об объявлении 1 Мая Днем единства народа Казахстана, отменив празднование Дня труда. Праздник начал отмечаться в 1996 году.

Ирина Мишура
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