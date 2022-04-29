Не просто политический лозунг – член Совета АНК об идее Нового Казахстана

По словам Тимура Джумурбаева, праздник единства народа Казахстана для нашего общества является особенным – страна с момента обретения своей Независимости обозначила одним из главных приоритетов сохранение общественного согласия и общенационального единства.

Член Совета АНК отметил, что очень важно оставаться верными этим принципам в настоящий период, который станет частью истории страны.

Глава государства анонсировал идею строительства Нового Казахстана. И важно понимать, что это не просто идеологический лозунг, это реальная платформа нового общества, в первую очередь основанного на принципах справедливости. Реализация этой идеи напрямую зависит от действий каждого жителя нашей страны, поэтому мы должны понимать, что от нашего единства зависит многое в ходе политических реформ. Тимур Джумурбаев

Как отметил глава РОО «Ассамблея жастары», единство народа, умение гордиться своей культурой, стремиться к общим победам являются важным преимуществом Казахстана.

Думаю, что те глобальные изменения, которые сейчас происходят в нашей стране, в мировоззрении нашего общества, еще больше укрепят наше единство. И это важно понимать молодым казахстанцам как наиболее активной категории нашего общества. Тимур Джумурбаев

По его данным, в Казахстане уже проживает около 60% граждан а возрасте до 35 лет.

Представители разных этносов старшего поколения приезжали в Казахстан в силу разных исторических обстоятельств, порой трагических, и эта страна становилась для всех второй Родиной. Для нас – тех, кто родился в период Независимости, нет первой или второй Родины, для нас она одна – это Казахстан. И мы должны понимать свою сопричастность к судьбе государства. Тимур Джумурбаев

В завершение спикер поздравил соотечественников с наступающим праздником.