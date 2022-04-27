500 тенге за закладку – как алматинцы становятся наркокурьерами

Злоумышленники стали использовать современные технологии для рекламы и пропаганды наркотиков, сбывать их бесконтактно, путем закладок, через социальные сети, Telegram-каналы, в том числе из-за рубежа.

По информации ведомства, таким образом они пытаются остаться безнаказанными за уголовные деяния против здоровья населения и нравственности.

С 2021 года по истекший период 2022 года в Алматы за рекламу, пропаганду и сбыт таких веществ уличены и преданы суду 104 лица, 91 из них уже приговорен к различным срокам наказания. Прокуратура Алматы

Как отметили в ведомстве, отдельную тревогу вызывают возраст обвиняемых, неосознанность поступков, общественной опасности и последствий своих действий.

Анализ уголовных дел показывает, что 65 преступлений, или почти 63%, были совершены лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Как правило, такие молодые люди не имели постоянного места работы и не обучались. В поисках легкого заработка через социальные сети они находили лиц, предлагающих работу курьера по закладке наркотиков и психотропных веществ. Заказчики дистанционно объясняли суть работы, проводили инструктаж. Прокуратура Алматы

По информации ведомства, аналогичным образом организовывается и реклама наркотиков.

Ее суть заключается в нанесении в общественных местах рисунков со ссылками на интернет-сайты, распространяющие эти вещества. За закладки и нанесение таких рисунков курьеры получали всего от 500 до 1400 тенге. Прокуратура Алматы

В ведомстве привели пример, когда приговором суда за соучастие в сбыте наркотиков осуждены граждане С. 1999 г.р. и Қ. 2000 г.р.

В апреле 2021 года через социальную сеть Telegram бесконтактно они вступили в преступный сговор с лицом по имени «Г». Последний отправлял им сообщения с местоположением спрятанных наркотических средств. Молодые люди забирали их, закладывали в различных точках города и отправляли фотоотчет. За такую «работу» С. и Қ. получали от 500 до 800 тенге. Каждому из них судом назначено по 10 лет лишения свободы. Прокуратура Алматы

В другом случае три года лишения свободы получил гражданин Х. В июне 2021 года при просмотре чатов в Telegram он наткнулся на рассылку следующего характера: «Наносим трафареты «ссылка на сайт» на улице, стенах и заборах домов за 100 рублей каждый трафарет». Х. изготовил трафарет со ссылкой на сайт и нанес рисунки в 10 точках города. При нанесении последнего был задержан сотрудниками полиции.

Прокуратура города Алматы напоминает, что за незаконную рекламу, пропаганду, изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрена уголовная ответственность, виновных ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.