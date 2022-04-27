Пыльная буря и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Алматы и пяти областях

По данным РГП «Казгидромет», 28-29 апреля в связи выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 м) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Новость по теме В горах Алматы сохраняется лавинная опасность

28 апреля на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

Днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, на востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный, утром и днем в центре, на востоке 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде днем ожидаются пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер восточный на севере, западе и в горных районах 15-20, днем порывы 25 м/с. В Туркестане временами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последние дни апреля.