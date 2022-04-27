Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:26 27.04.2022

Twitter приостановил внедрение обновлений из-за риска саботажа сотрудников

Обновления, саботаж Фото: pixabay
После дачи согласия на сделку с Илоном Маском (Elon Musk) администрация Twitter приостановила внесение любых изменений в функции платформы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, запрет наложен, чтобы недовольные продажей социальной сети Илону Маску сотрудники не смогли навредить ресурсу.

Утверждается, что Twitter может разрешить изменения, если они будут критически важными для бизнеса. При этом они все равно потребуют согласования от руководства — на уровне вице-президентов компании.

По данным Bloomberg, после оглашения сделки, в рамках которой Маск приобрел Twitter за $44 млрд, многие сотрудники встревожились. Они опасаются изменений, которые ранее предлагал одиозный миллиардер. В числе прочего, напоминает издание, Маск высказывался о намерении превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных.

Новость по теме

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

Константин Вноровский
Маск Илон
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Восьмилетняя девочка пропала в Алматы
26.04.2022
Пропавшая школьница найдена в Алматы
26.04.2022
Подростка избили в туалете школы в Атырау
26.04.2022
Стоимость газа в Европе резко увеличилась
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все