Twitter приостановил внедрение обновлений из-за риска саботажа сотрудников

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, запрет наложен, чтобы недовольные продажей социальной сети Илону Маску сотрудники не смогли навредить ресурсу.

Утверждается, что Twitter может разрешить изменения, если они будут критически важными для бизнеса. При этом они все равно потребуют согласования от руководства — на уровне вице-президентов компании.

По данным Bloomberg, после оглашения сделки, в рамках которой Маск приобрел Twitter за $44 млрд, многие сотрудники встревожились. Они опасаются изменений, которые ранее предлагал одиозный миллиардер. В числе прочего, напоминает издание, Маск высказывался о намерении превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных.