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18:46 27.04.2022

Автомобиль сгорел во дворе многоэтажного дома в Алматы

Мкр "Орбита", проводка Фото: pixabay
Автомобиль Ford загорелся во дворе дома № 19 микрорайона Орбита-3, передает Zakon.kz.

Как рассказал хозяин автомобиля, он вышел из дома, завел машину и задымился двигатель.

Когда показались языки пламени, вызвали пожарных.

Соседи успели среагировать и убрать припаркованные рядом машины. Впрочем, одну из них пламя все-таки задело. У Toyota Ipsum поврежден бампер.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в замке зажигания. Передняя часть машины и салон сгорели полностью за считанные минуты. Пресс-служба ДП города Алматы

К счастью, никто не пострадал. После проведения экспертиз будет установлена точная причина возгорания.

Константин Вноровский
Алматинская область
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