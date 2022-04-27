Автомобиль сгорел во дворе многоэтажного дома в Алматы

Как рассказал хозяин автомобиля, он вышел из дома, завел машину и задымился двигатель.

Когда показались языки пламени, вызвали пожарных.

Соседи успели среагировать и убрать припаркованные рядом машины. Впрочем, одну из них пламя все-таки задело. У Toyota Ipsum поврежден бампер.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в замке зажигания. Передняя часть машины и салон сгорели полностью за считанные минуты. Пресс-служба ДП города Алматы

К счастью, никто не пострадал. После проведения экспертиз будет установлена точная причина возгорания.