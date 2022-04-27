Сокращено количество комиссий при правительстве Казахстана

На совещании было отмечено, что для исполнения соответствующего указа главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий.

Фото: primeminister.kz

Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов. Пресс-служба премьер-министра РК

Так, на сегодняшний день постановлением правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.

Разрабатывается новый регламент правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время. Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.

Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной системы «Е-өтініш».

План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов. Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить работу госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.