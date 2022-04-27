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Законодательство РК
18:46 27.04.2022

Сокращено количество комиссий при правительстве Казахстана

рк, правительство, комиссии, сокращение Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата, передает Zakon.kz.

На совещании было отмечено, что для исполнения соответствующего указа главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий.

рк, правительство, комиссии, сокращение, госаппарат, дебюрократизация

Фото: primeminister.kz

Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.Пресс-служба премьер-министра РК

Так, на сегодняшний день постановлением правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.

Разрабатывается новый регламент правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.

Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной системы «Е-өтініш».

План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов.Алихан Смаилов

рк, правительство, комиссии, сокращение, госаппарат, дебюрократизация

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить работу госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.

Динара Халдарова
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