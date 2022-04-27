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Законодательство РК
19:40 27.04.2022

Кибербуллинг в WhatsApp: астанчанка отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери

астанчанка, дочь, одноклассник, оскорбление, суд, сумма Фото: unsplash
Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате. Гражданское дело рассмотрено Алматинским районным судом Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Как уточнили в суде, в сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp сын ответчиков написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе в адрес дочери истца.

Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку в результате оскорбительных сообщений одноклассника ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии, плакала, девочке потребовалась помощь психолога.Алматинский районный суд Нур-Султана

Отмечается, что постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге.Алматинский районный суд Нур-Султана

В суде также уточнили, что решение не вступило в законную силу.

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