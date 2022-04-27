Обманутой мошенником пенсионерке полицейские вернули 700 тысяч тенге

Свои сбережения 75-летняя горожанка хранила в иностранной валюте. 5 апреля она передала 1,5 тысячи евро мошеннику, который представился по телефону «родственником из России» и попросил выручить его деньгами.

Пожилая женщина, не раздумывая пообещала помощь, назвала свой адрес, когда аферист сказал, что за деньгами придет «друг». Лишь вечером она поняла, что стала жертвой циничного обмана и обратилась в полицию. Но, по ее словам, в раскрытие преступления не верила.

Однако на вторые сутки после обращения ей позвонили оперативники. Рассказали, что подозреваемый задержан и она может забрать свои деньги.

Каково же было мое удивление, ну просто шок, когда мне позвонили и сказали, чтобы я приехала и забрала деньги. Я не могла поверить, прошло всего-то 1,5 дня. Самое главное: они вызвали такси и сказали водителю, чтобы меня довез до подъезда. Очень, очень большое спасибо! Пострадавшая

Как сообщил начальник Второго ОП Руслан Сыздыков, подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 39-летний житель Караганды, приезжавший в Петропавловск по личным делам.

В ходе служебной командировки он был задержан.