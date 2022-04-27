Кардиолог объяснила, когда учащение пульса опасно

В беседе с радио Sputnik она напомнила, что у здорового человека в состоянии покоя пульс колеблется от 55 до 90 ударов в минуту.

Иногда его учащение может быть физиологической реакцией, в таком случае никакой опасности нет.

Например, когда человек побегал или понервничал, у него выделяются катехоламины – вещества, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений. Пульс при этом обычно от 90 до 120 ударов в минуту, и это относительно здоровая тахикардия. В таких ситуациях надо успокоиться, глубоко подышать, выпить мятного чаю. Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова

Если же в состоянии покоя количество ударов увеличивается до 120 и более раз в минуту, то необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

По уверениям кардиолога, еще одним симптомом, требующим обращения к врачу, является беспричинное усиление сердцебиения. То есть в данном случае речь идет о приступе тахикардии, что может быть индивидуальной реакцией на что-либо. А возможно, это говорит о наследственности или о каком-то заболевании. Так что без обращения к специалисту в таких случаях точно не обойтись.

Хачирова добавила, что нередко за тахикардию люди принимают фибрилляцию предсердий – опасное нарушение в работе сердца. Поэтому, если эпизоды учащенного сердцебиения начали повторяться, следует обязательно обратиться к врачу. В некоторых случаях тахикардия указывает на заболевание щитовидной железы.

Фибрилляция, уточнила Асият Хачирова, — это опасное, угрожающее жизни заболевание, когда предсердия дают значительно больше импульсов, чем желудочки могут на себя взять.

Происходит разобщение сердечного импульса, предсердия перестают правильно сокращаться. Если болезнь появилась относительно недавно, врачи восстанавливают ритм. Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова