12-летняя шахматистка погибла в Сочи после нападения собаки

Ребенок, по предварительным данным, перелез через забор на закрытую территорию, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

В Лоо (Краснодарский край) в спорткомплексе «АкваЛоо» в эти дни проходили чемпионаты России по шахматам сразу в нескольких возрастных категориях – первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» для детей до 15 и до 17 лет.

Одной из участниц чемпионата была перспективная шахматистка Полина Куникова (2009 года рождения). Вместе с мамой она приехала на турнир из Саратовской области.

По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года девочка прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон.

На участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами, и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра.

Девочка через забор недостроенного дома увидела семерых щенят. Она перелезла, чтобы покормить малышей. Однако там на нее набросилась овчарка. 12-летняя девочка скончалась от нанесенных ран. Тело ребенка только через час увидел прохожий. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

Полина Куникова — вице-чемпионка Саратовской области в своем возрасте. В 2020 году она стала двукратным победителем онлайн-турниров по шахматам среди юношей, прошедших в интернете, а в феврале ее признали одной из сильнейших шахматисток области в возрасте до 15 лет.