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Законодательство РК
00:49 28.04.2022

В Костанайской области подросток угнал автомобиль у соседки

Подросток угнал в Костанайской области Фото: polisia.kz
Подросток угнал авто сельчанки в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

26 апреля в полицию Карабалыкского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее автомобиль ВАЗ-2114 кто-то угнал прямо со двора дома.

Стражи порядка с помощью комплекса «Автоураган» установили передвижение угнанной машины по районному центру и дальше в сторону границы с РФ.

Наряды полиции получили ориентировку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автопатруль в течение часа обнаружил автомобиль на проселочной дороге, движущийся в сторону села Елшанское.

Оперативники задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний карабалыкчанин. По словам подростка, он решил покататься.

Проводится расследование.

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