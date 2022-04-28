В Костанайской области подросток угнал автомобиль у соседки

26 апреля в полицию Карабалыкского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее автомобиль ВАЗ-2114 кто-то угнал прямо со двора дома.

Стражи порядка с помощью комплекса «Автоураган» установили передвижение угнанной машины по районному центру и дальше в сторону границы с РФ.

Наряды полиции получили ориентировку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автопатруль в течение часа обнаружил автомобиль на проселочной дороге, движущийся в сторону села Елшанское.

Оперативники задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний карабалыкчанин. По словам подростка, он решил покататься.

Проводится расследование.