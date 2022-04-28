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01:12 28.04.2022

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину

Прибыл на Украину Фото: Facebook/António Guterres UN Secretary General
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о прибытии в Украину, сообщает Zakon.kz.

В Twitter он написал, что здесь будет продолжена работа по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

Во вторник Гутерриш в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, после чего через Польшу направился на Украину. Рабочая программа генерального секретаря в этой стране запланирована на четверг.

В четверг, 28 апреля, Гутерриш встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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