Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину

В Twitter он написал, что здесь будет продолжена работа по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации гражданского населения из зон конфликта.

Во вторник Гутерриш в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, после чего через Польшу направился на Украину. Рабочая программа генерального секретаря в этой стране запланирована на четверг.

В четверг, 28 апреля, Гутерриш встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.