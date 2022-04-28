01:12 28.04.2022
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину
Фото: Facebook/António Guterres UN Secretary General
В Twitter он написал, что здесь будет продолжена работа по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации гражданского населения из зон конфликта.
Во вторник Гутерриш в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, после чего через Польшу направился на Украину. Рабочая программа генерального секретаря в этой стране запланирована на четверг.
В четверг, 28 апреля, Гутерриш встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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