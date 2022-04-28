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Законодательство РК
06:03 28.04.2022

Украине могут передать замороженные активы ЦБ РФ

США Россия активы Фото: pixabay
Сенатор Патрик Лихи утверждает, что в Федеральной резервной системе США заморожено почти 100 млрд долларов Центробанка России, сообщает Zakon.kz..

Вашингтонская администрация изучает возможность передачи Украине замороженных в США активов Банка России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Он отметил, что когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у США надлежащие положения законодательства, полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Этот вопрос изучает Министерство юстиции.

Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий вопрос заключается в том, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают все это.Энтони Блинкен

Он комментировал вопрос о возможности фактической конфискации замороженных авуаров ЦБ России и средств крупных российских предпринимателей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах.Энтони Блинкен

Задавший ему вопрос на эту тему сенатор Патрик Лихи утверждал, что в Федеральной резервной системе США заморожено почти 100 млрд долларов ЦБ РФ.

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