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06:44 28.04.2022

Польша ожидает финансовой помощи ЕС для поддержки беженцам из Украины

Украина беженцы Польша Фото: pixabay
С 24 февраля в Польшу из Украины приехали 2,96 млн беженцев. По оценкам МВД Польши, в республике остались по меньшей мере 1,5 млн из них, 300 тысяч – в Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Польша рассчитывает на финансовую помощь Европейского союза для оказания поддержки беженцам из Украины, аналогично тому, как было в случае с Турцией во время миграционного кризиса 2015 года, сообщает ТАСС.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отметил, что побывал во Львове и видел раненых солдат.

Их лечат там и в Польше, потому что мы лечим и раненых солдат. Для этого нам нужны деньги. То же самое касается и 2,5 млн беженцев, которым мы, Польша, открыли свои двери и сердца.Матеуш Моравецкий

Политик заявил, что Польша заслуживает помощи ЕС, если ранее Турция получила миллиардную поддержку во время последней волны беженцев.

С 16 марта власти начали регистрировать беженцев, которые решили остаться в Польше, выдавая им индивидуальные идентификационные номера PESEL. Было выдано более 1 млн этих номеров.

Прошедшие эту процедуру попадают в систему, где содержатся все их данные и биометрическая фотография. После регистрации они получают право легально жить и работать в Польше 18 месяцев, получая медицинскую помощь, социальные пособия, а также могут отдать детей в образовательные учреждения. Срок регистрации можно будет продлить до трех лет.

Данияр Кунафин
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