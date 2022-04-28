Куратора колледжа в Жезказгане подозревают в поборах

Куратора Жезказганского колледжа подозревают в поборах, причем, деньги она требовала матом, сообщает телеканал «Астана».

В своей жалобе на педагога учащиеся сообщили, что женщина занижала оценки несогласным. Сейчас обращение проверяют в Антикоррупционной службе – идет сбор доказательств.

Как рассказали в Антикоре, школьные оценки в руках недобросовестных учителей стали главным инструментом по добыче денег.

К примеру, на горячую линию поступило сообщение о том, что в одной из карагандинских гимназий «вынуждают» отправлять детей на дополнительные платные занятия.

Каждый день сталкиваемся со случаями поборов. К примеру, родители начальных классов 102 гимназии жалуются на учителей, которые путем занижения оценки навязывают дополнительные занятия, что вынуждает родителей расходовать дополнительные денежные средства. Это по сути уже схема сбора денег у родителей. В рамках репетиторства. Это недопустимо. Проверка будет проведена. Руководитель управления ДПК по Карагандинской области Бауржан Хусаинов

В Антикоре пояснили педагогам, что любые сборы незаконны. На предстоящие выпускные вечера учителям безопаснее всего дарить просто цветы. Принести деньги в школу ученик может только для обеда в столовой.