Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:15 28.04.2022

Куратора колледжа в Жезказгане подозревают в поборах

коррупция школы поборы Фото: Zakon.kz
В Антикоре пояснили педагогам, что любые сборы незаконны. На предстоящие выпускные вечера учителям безопаснее всего дарить просто цветы. Принести деньги в школу ученик может только для обеда в столовой, сообщает Zakon.kz.

Куратора Жезказганского колледжа подозревают в поборах, причем, деньги она требовала матом, сообщает телеканал «Астана».

В своей жалобе на педагога учащиеся сообщили, что женщина занижала оценки несогласным. Сейчас обращение проверяют в Антикоррупционной службе – идет сбор доказательств.

Как рассказали в Антикоре, школьные оценки в руках недобросовестных учителей стали главным инструментом по добыче денег.

К примеру, на горячую линию поступило сообщение о том, что в одной из карагандинских гимназий «вынуждают» отправлять детей на дополнительные платные занятия.

Каждый день сталкиваемся со случаями поборов. К примеру, родители начальных классов 102 гимназии жалуются на учителей, которые путем занижения оценки навязывают дополнительные занятия, что вынуждает родителей расходовать дополнительные денежные средства. Это по сути уже схема сбора денег у родителей. В рамках репетиторства. Это недопустимо. Проверка будет проведена. Руководитель управления ДПК по Карагандинской области Бауржан Хусаинов

В Антикоре пояснили педагогам, что любые сборы незаконны. На предстоящие выпускные вечера учителям безопаснее всего дарить просто цветы. Принести деньги в школу ученик может только для обеда в столовой.

Данияр Кунафин
Карагандинская область
Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК
27.04.2022
Назначен новый советник президента Казахстана
27.04.2022
В последние дни апреля в Казахстане похолодает
27.04.2022
Часто женятся и разводятся: назван Топ-4 представителей знаков зодиака
27.04.2022
Доллар подешевел на торгах, а рубль – подорожал
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все