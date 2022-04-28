07:47 28.04.2022
Новую мутацию штамма «омикрон» выявили в Бразилии
Фото: pixabay
На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 «омикрона». На него приходится около 70% всех случаев инфицирования в стране, сообщает Zakon.kz.
Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, сообщает Folha de S.Paulo.
Речь идет о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.
Мутировавший вариант обнаружили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля.
Специалисты отметили, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «омикрона», так как для этого нужно подтверждение по меньшей мере в пяти образцах.
Тем не менее, эпидемиологи поставили в известность органы здравоохранения Бразилии.
На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 «омикрона». На него приходится около 70% всех случаев инфицирования в стране.