Александр Бублик: Мы не обсуждаем решение Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, обсуждают ли в туре отстранение игроков из России и Беларуси от Уимблдона-2022.

Вы, кажется, не сомневаетесь в том, что мы разговариваем на эту тему. Но я уверяю вас: я ни с кем об этом не разговариваю. У меня было всего несколько частных бесед на эту тему. Просто теннис – это индивидуальный вид спорта. Мы не обсуждаем решение Уимблдона. Александр Бублик

Ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретили теннисистам из России и Беларуси участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за ситуации в Украине.

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