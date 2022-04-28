В России предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Продажу алкоголя на 9 Мая предложили запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, сообщает РИА Новости.

Запросы губернаторам всех субъектов РФ направил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как подчеркнул политик, «шлейфом» за потреблением алкоголя на праздники идут бытовые конфликты, драки и поножовщина. Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.

Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории.

Некоторые субъекты – Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области – вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.