Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:48 28.04.2022

В России предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

9 мая день победы Россия Фото: pixabay
Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва уже приняли такие запреты на своей территории, сообщает Zakon.kz.

Продажу алкоголя на 9 Мая предложили запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, сообщает РИА Новости.

Запросы губернаторам всех субъектов РФ направил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как подчеркнул политик, «шлейфом» за потреблением алкоголя на праздники идут бытовые конфликты, драки и поножовщина. Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.

Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории.

Некоторые субъекты – Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области – вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.

Данияр Кунафин
Россия
Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК
27.04.2022
Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции
27.04.2022
Назначен новый советник президента Казахстана
27.04.2022
В последние дни апреля в Казахстане похолодает
27.04.2022
На рынке «Алтын Орда» устанавливают монопольно высокие цены – АЗРК
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все