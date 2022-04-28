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Законодательство РК
09:59 28.04.2022

Биткоин легализовали в Центральной Африке

Криптовалюта, легализовали в Центральной Африке Фото: pexels
Центральноафриканская Республика стала первой страной в Африке, которая официально легализовала биткоин. Теперь платежная система будет работать наравне с местным франком КФА, передает Zakon.kz.

Соответствующий закон об официальной валюте биткоин принял парламент и подписал президент страны Фостен-Аршанж Туадера, пишет ixbt.com.

Центральноафриканская Республика первой в Африке решилась на этот шаг, который поставит ее в ряд самых смелых и дальновидных стран мира.Глава администрации президента Обед Намсио

При этом Центральноафриканская Республика по-прежнему остается одной из самых бедных стран африканского континента и мира в целом. По ВВП на душу населения страна занимает третью строчку с конца рейтинга с показателем 1040 долларов в 2020 году. Ниже этой страны располагаются лишь Сомали и Бурунди.

Ирина Лукичева
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