Биткоин легализовали в Центральной Африке

Соответствующий закон об официальной валюте биткоин принял парламент и подписал президент страны Фостен-Аршанж Туадера, пишет ixbt.com.

Центральноафриканская Республика первой в Африке решилась на этот шаг, который поставит ее в ряд самых смелых и дальновидных стран мира. Глава администрации президента Обед Намсио

При этом Центральноафриканская Республика по-прежнему остается одной из самых бедных стран африканского континента и мира в целом. По ВВП на душу населения страна занимает третью строчку с конца рейтинга с показателем 1040 долларов в 2020 году. Ниже этой страны располагаются лишь Сомали и Бурунди.