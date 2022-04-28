Высадку 100 тысяч саженцев в Темиртау начала компания «АрселорМиттал Темиртау»
Для того, чтобы акция по озеленению принесла результат, места высадки саженцев заранее были согласованы с учеными, общественностью и городскими властями.
Учитывая начало вегетационного периода и тот факт, что весной сроки посадок кратчайшие, рекомендуется работы по высадке саженцев провести оперативно. В осенний период процент приживаемости саженцев значительно выше, поэтому мы рекомендуем именно осенью высадить большее количество саженцев.Инженер проектно-изыскательской группы ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана» Хадия Шарафеева
Перед приобретением саженцев компания обратилась к ученым этого института. По результатам лабораторных анализов почвы участков для высадки саженцев был определен ассортимент древесных и кустарниковых пород.
К примеру, вдоль дороги улицы Караганды рекомендовано высадить саженцы пирамидального тополя и клена ясенелистного. По словам зеленого офицера АО «АрселорМиттал Темиртау» Натальи Пацук, этот вид клена быстро растет, морозоустойчивый и хорошо распространяется самосевом.
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Саженцы пирамидального тополя тоже были выбраны неслучайно. Эти деревья морозостойки, не дают пуха и сохраняют зеленую листву до середины сентября.
Пирамидальный тополь оздоравливает воздушную среду города, так как с экологической точки зрения он лучший поглотитель СО2. Кроме того, у этого вида фотосинтез происходит и в ночное время, а для Темиртау круглосуточное выделение кислорода как раз необходимо.Директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева
Согласно рекомендациям экологов, тополя нужно высаживать минимум в три ряда, компания приняла решение сделать в шахматном порядке восемь рядов. При этом строго соблюдается технология посадки и состав плодородного слоя.
Предусмотрена и химобработка, вторичная подкормка саженцев. За зелеными насаждениями будет обеспечен постоянный контроль. Если некоторые саженцы не приживутся, их заменят на новые уже в следующий вегетационный период.
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Мониторинг за приживаемостью и ростом саженцев будут проводить сотрудники Института лесного хозяйства. Для лучшей приживаемости и более рационального ухода компания планирует предусмотреть установку системы капельного орошения на всех участках, где будет высажен посадочный материал, при возможности подключения к источникам воды.
Компания также получила рекомендации от сотрудников Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области. Они обязательно будут соблюдаться при высадках, предусмотренных в программе «Зеленый пояс Темиртау».
Я благодарен нашим ученым и коллегам, которые провели большую работу по подготовке к данной высадке. Используются качественные технологические решения, применен научный и системный подход. Наша цель – высадить 100 тыс. саженцев в этом году. И здесь важно не просто провести посадку и забыть. Надо обеспечить хороший уход, чтобы саженцы прижились, хорошо росли. Это большая работа. Мы хотим видеть Темиртау зеленым и уютным городом.Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов
Фото: АрселорМиттал Темиртау
Это хороший прогресс. Все деревья, которые мы высадили в прошлом году, прижились и растут. Для нас главное – не просто высадить деревья, но и обеспечить им должный уход. Наши работники фабрики ТОО «ТАА», близ которой мы сегодня высадили деревья, обязались помогать в этом деле и следить за саженцами. Это большая ответственность. У нас очень основательный подход к высадке саженцев, и мы планируем высадить остальные в течение 2-3 лет. Только при поэтапной высадке мы сможем за ними хорошо ухаживать.Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир