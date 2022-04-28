Высадку 100 тысяч саженцев в Темиртау начала компания «АрселорМиттал Темиртау»

Для того, чтобы акция по озеленению принесла результат, места высадки саженцев заранее были согласованы с учеными, общественностью и городскими властями.

Учитывая начало вегетационного периода и тот факт, что весной сроки посадок кратчайшие, рекомендуется работы по высадке саженцев провести оперативно. В осенний период процент приживаемости саженцев значительно выше, поэтому мы рекомендуем именно осенью высадить большее количество саженцев. Инженер проектно-изыскательской группы ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана» Хадия Шарафеева

Перед приобретением саженцев компания обратилась к ученым этого института. По результатам лабораторных анализов почвы участков для высадки саженцев был определен ассортимент древесных и кустарниковых пород.

К примеру, вдоль дороги улицы Караганды рекомендовано высадить саженцы пирамидального тополя и клена ясенелистного. По словам зеленого офицера АО «АрселорМиттал Темиртау» Натальи Пацук, этот вид клена быстро растет, морозоустойчивый и хорошо распространяется самосевом.

Фото: АрселорМиттал Темиртау

Саженцы пирамидального тополя тоже были выбраны неслучайно. Эти деревья морозостойки, не дают пуха и сохраняют зеленую листву до середины сентября.

Пирамидальный тополь оздоравливает воздушную среду города, так как с экологической точки зрения он лучший поглотитель СО2. Кроме того, у этого вида фотосинтез происходит и в ночное время, а для Темиртау круглосуточное выделение кислорода как раз необходимо. Директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева

Согласно рекомендациям экологов, тополя нужно высаживать минимум в три ряда, компания приняла решение сделать в шахматном порядке восемь рядов. При этом строго соблюдается технология посадки и состав плодородного слоя.

Предусмотрена и химобработка, вторичная подкормка саженцев. За зелеными насаждениями будет обеспечен постоянный контроль. Если некоторые саженцы не приживутся, их заменят на новые уже в следующий вегетационный период.

Фото: АрселорМиттал Темиртау

Мониторинг за приживаемостью и ростом саженцев будут проводить сотрудники Института лесного хозяйства. Для лучшей приживаемости и более рационального ухода компания планирует предусмотреть установку системы капельного орошения на всех участках, где будет высажен посадочный материал, при возможности подключения к источникам воды.

Компания также получила рекомендации от сотрудников Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области. Они обязательно будут соблюдаться при высадках, предусмотренных в программе «Зеленый пояс Темиртау».

Я благодарен нашим ученым и коллегам, которые провели большую работу по подготовке к данной высадке. Используются качественные технологические решения, применен научный и системный подход. Наша цель – высадить 100 тыс. саженцев в этом году. И здесь важно не просто провести посадку и забыть. Надо обеспечить хороший уход, чтобы саженцы прижились, хорошо росли. Это большая работа. Мы хотим видеть Темиртау зеленым и уютным городом. Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов

Фото: АрселорМиттал Темиртау