Перерасчет за отопление могут сделать жителям Петропавловска

Жители Петропавловска с осени 2021 года были возмущены тем, что ТОО «Севказэнергосбыт» начало делать начисления за тепловые потери для людей, имеющих приборы учета, расположенные не на границе балансовой принадлежности. С жалобами на действия монополиста люди обратились в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области в ноябре 2021 года.

Чтобы защитить права потребителей регулируемых услуг, ДКРЕМ по СКО подал исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.

Прокурором, в свою очередь участвующим в деле, дано заключение об удовлетворении исковых требований ДКРЕМ в полном объеме, где тарифное ведомство требовало признать недействительными расчеты потерь тепловой энергии, прекратить произведение начислений и сделать перерасчет жителям Петропавловска за 2020-2021 годы.

В процессе также участвовали в качестве третьих лиц потребители регулируемых услуг, представители Минэнерго, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, акимата Петропавловска, ТОО «Петропавловские тепловые сети», а также лица, привлеченные судом в качестве специалистов.

25 апреля суд частично удовлетворил иск ДКРЕМ СКО, признав недействительными расчеты потерь тепловой энергии, предусмотренные в приложении к заключенным после 31 декабря 2007 года договорам на снабжение тепловой энергией, которые произведены на основании методики, прекратившей свое действие. Также суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей, и обязал ТОО «Севказэнергосбыт» прекратить произведение начислений и сделать перерасчет начислений потребителям в случае оплаты начисленной суммы за тепловые потери за период 2020-2021 года в срок в течение месяца с момента вступления в силу решения суда.

Однако суд отказал в требовании ДКРЕМ о признании недействительными условий договоров на снабжение тепловой энергией, заключенными ТОО «Севказэнергосбыт» с потребителями, в которых предусмотрена обязанность потребителем оплачивать тепловые потери.

Решение суда в законную силу не вступило, стороны в течение месяца имеют право обжаловать данное судебное решение.