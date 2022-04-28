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Законодательство РК
11:08 28.04.2022

Спецоперация прошла в Талдыкоргане

задержание Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане полицейские провели специальную операцию, в ходе которой был задержан 31-летний наркоторговец, у которого помимо синтетических наркотиков изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, передает Zakon.kz.

Задержание наркоторговца полицейские произвели в микрорайоне Восточный при сбыте нескольких доз мефедрона (сильнодействующий синтетический наркотик).

При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъяли еще около 80 г того же наркотика. Это порядка 8 тысяч доз синтетики.

Кроме того, в доме задержанного также обнаружен обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

Установлено, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет. Сейчас задержанный помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства. Назначены соответствующие экспертизы.Начальник Управления противодействия наркобизнесу Казыбек Мухамедов

В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей. Также задержанный будет проверен на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия.

Анастасия Стативкина
Алматинская область Талдыкорган
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