Спецоперация прошла в Талдыкоргане

Задержание наркоторговца полицейские произвели в микрорайоне Восточный при сбыте нескольких доз мефедрона (сильнодействующий синтетический наркотик).

При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъяли еще около 80 г того же наркотика. Это порядка 8 тысяч доз синтетики.

Кроме того, в доме задержанного также обнаружен обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

Установлено, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет. Сейчас задержанный помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства. Назначены соответствующие экспертизы. Начальник Управления противодействия наркобизнесу Казыбек Мухамедов

В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей. Также задержанный будет проверен на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия.