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Законодательство РК
11:55 28.04.2022

Сенат принял поправки в закон о биобезопасности

биобезопасность Фото: pixabay
Сенат принял законопроект «О биологической безопасности Казахстана» с сопутствующими поправками. Документ направлен на раннее выявление и предотвращение биологических угроз, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр здравооранения Ажар Гиният сообщила, что в рамках законопроекта будет введен уполномоченный орган, обеспечивающий межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации для выработки мер по предотвращению биоугроз. Разграничены полномочия 13 заинтересованных уполномоченных органов, местных исполнительных органов.

В рамках усиления профилактической функции предусматривается осуществление госконтроля в отношении обращения с наиболее опасными патогенами без предварительного уведомления, а также меры оперативного реагирования и профилактики в области биобезопасности. Министр здравооранения Ажар Гиният

По словам министра, для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться протоколы или сценарии реагирования, предусматривающие алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

Учитывая уроки пандемии, законопроектом предусмотрены меры по повышению уровня информированности населения и его готовности к реагированию на воздействие опасных биофакторов. Предусмотрены меры стимулирования для сохранения и укрепления кадрового потенциала. Наиболее подверженным риску специалистам и вспомогательному персоналу государственных организаций будет повышена оплата труда, установлены пособия по оздоровлению.Ажар Гиният

Также в рамках законопроекта будет внедрена система управления биорисками и прогнозирования биоугроз через:

  • внедрение систем управления биорисками в госорганах и в деятельности организаций, которые работают с опасными патогенами;

  • введение внешней и внутренней оценки биологических рисков.

На реализацию законопроекта республиканской бюджетной комиссией одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25,5 млрд тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов.Ажар Гиният

Сопутствующим законопроектом предусматривается:

  • введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований обращения с ними, повлекшие тяжкие последствия.

  • введение лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции.

Тамила Языкова
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