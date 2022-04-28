Сенат принял поправки в закон о биобезопасности

Министр здравооранения Ажар Гиният сообщила, что в рамках законопроекта будет введен уполномоченный орган, обеспечивающий межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации для выработки мер по предотвращению биоугроз. Разграничены полномочия 13 заинтересованных уполномоченных органов, местных исполнительных органов.

В рамках усиления профилактической функции предусматривается осуществление госконтроля в отношении обращения с наиболее опасными патогенами без предварительного уведомления, а также меры оперативного реагирования и профилактики в области биобезопасности. Министр здравооранения Ажар Гиният

По словам министра, для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться протоколы или сценарии реагирования, предусматривающие алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

Учитывая уроки пандемии, законопроектом предусмотрены меры по повышению уровня информированности населения и его готовности к реагированию на воздействие опасных биофакторов. Предусмотрены меры стимулирования для сохранения и укрепления кадрового потенциала. Наиболее подверженным риску специалистам и вспомогательному персоналу государственных организаций будет повышена оплата труда, установлены пособия по оздоровлению. Ажар Гиният

Также в рамках законопроекта будет внедрена система управления биорисками и прогнозирования биоугроз через:

внедрение систем управления биорисками в госорганах и в деятельности организаций, которые работают с опасными патогенами;

введение внешней и внутренней оценки биологических рисков.

На реализацию законопроекта республиканской бюджетной комиссией одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25,5 млрд тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов. Ажар Гиният

Сопутствующим законопроектом предусматривается:

введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований обращения с ними, повлекшие тяжкие последствия.