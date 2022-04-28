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Законодательство РК
12:09 28.04.2022

В Казахстане установят госпошлину за обращение в Конституционный суд

поправки в Налоговый кодекс Фото: Zakon.kz
В Казахстане разработан Консультативный документ регуляторной политики по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с созданием Конституционного cуда, который будет осуществлять конституционное судопроизводство, возникают вопросы в части порядка взимания государственной пошлины с подаваемых жалоб и ее размера.

В связи с чем, предлагается внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, регулирующие порядок взимания государственной пошлины.

В частности, предлагается установить конкретный размер государственной пошлины и основания освобождения от ее уплаты.

Документ находится на публичном обсуждении до 20 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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