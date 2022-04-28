В Казахстане установят госпошлину за обращение в Конституционный суд

Так, в связи с созданием Конституционного cуда, который будет осуществлять конституционное судопроизводство, возникают вопросы в части порядка взимания государственной пошлины с подаваемых жалоб и ее размера.

В связи с чем, предлагается внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, регулирующие порядок взимания государственной пошлины.

В частности, предлагается установить конкретный размер государственной пошлины и основания освобождения от ее уплаты.

Документ находится на публичном обсуждении до 20 мая 2022 года.