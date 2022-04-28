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Законодательство РК
12:55 28.04.2022

Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК

Касым-Жомарт Токаев, АНК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента, избираемого от АНК, вместо выбывшего, передает Zakon.kz.

По информации сайта Акорды, после голосования президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

Касым-Жомарт Токаев, АНК

Фото: akorda.kz

Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте.Касым-Жомарт Токаев

Ранее в Послании президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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