Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК

По информации сайта Акорды, после голосования президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

Фото: akorda.kz

Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте. Касым-Жомарт Токаев

Ранее в Послании президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.