12:55 28.04.2022
Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента, избираемого от АНК, вместо выбывшего, передает Zakon.kz.
По информации сайта Акорды, после голосования президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.
Фото: akorda.kz
Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте.Касым-Жомарт Токаев
Ранее в Послании президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.