Казахстанцы должны трудиться более 246 лет, чтобы заработать миллион долларов

В рейтинге стран по количеству лет, необходимых для заработка одного миллиона долларов при среднестатистической заработной плате, Казахстан занял 87 место из 102. Чтобы заработать миллион тенге, соотечественникам понадобится 245 лет и 11 месяцев, пишет picodi.com.

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Соседняя Россия занимает 70 место (191 год и 9 месяцев). Армения – на 79 позиции (215 лет и 4 месяца), Грузия – на 83 месте (230 лет и 2 месяца), Азербайджан – на 89 месте (257 лет и 1 месяц), а Узбекистан – на 96 месте — 318 лет и 4 месяца.

Более 400 лет потребовалось бы работать жителям Пакистана, Нигерии и Уганды: 427 лет и 6 месяцев, 435 лет и 6 месяцев, 515 лет и 1 месяц, соответственно.

Быстрее всего заработать миллион долларов могут жители Швейцарии (13 лет и 4 месяца), Австралии (20 лет и 1 месяц) и Сингапура (20 лет и 2 месяца). Замыкают Топ-5 стран Люксембург (20 лет и 4 месяца) и США (23 года и 1 месяц).