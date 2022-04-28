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Законодательство РК
14:05 28.04.2022

Были закопаны у жилого дома – очередную партию краденого оружия изъяли в Алматы

алматы, январские беспорядки, оружие, кража, очередная партия, изъятие Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы полицейские изъяли очередную партию оружия, которую украли во время январских беспорядков из магазинов. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

По словам начальника Управления полиции Алмалинского района Есена Искакова, сотрудниками криминальной полиции задержан мужчина 1994 г.р., которого поймали на краже оружия из оружейного магазина в ночь на 6 января.

В качестве вещественных доказательств изъяты оружие и боеприпасы, которые были закопаны у жилого дома. В частности, речь идет о нарезном ружье марки Remington, гладкоствольном ружье марки Benelli, двух патронташах и восьми патронах. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление. Расследуется уголовное дело.Есен Искаков
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