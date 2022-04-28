Были закопаны у жилого дома – очередную партию краденого оружия изъяли в Алматы

По словам начальника Управления полиции Алмалинского района Есена Искакова, сотрудниками криминальной полиции задержан мужчина 1994 г.р., которого поймали на краже оружия из оружейного магазина в ночь на 6 января.

В качестве вещественных доказательств изъяты оружие и боеприпасы, которые были закопаны у жилого дома. В частности, речь идет о нарезном ружье марки Remington, гладкоствольном ружье марки Benelli, двух патронташах и восьми патронах. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление. Расследуется уголовное дело. Есен Искаков