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Законодательство РК
14:20 28.04.2022

Правила ведения реестра общественных медиаторов утвердили в РК

правила ведения реестра медиаторов Фото: freepik
Приказом министра информации и общественного развития от 21 апреля 2022 года утверждены Правила ведения реестра общественных медиаторов, сообщает Zakon.kz.

Медиация – это процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора для достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон.

Согласно правилам, медиаторы включаются местными акимами в реестр общественных медиаторов в уведомительном порядке в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления.

Заявление направляется в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

В случае невключения медиатора в реестр общественных медиаторов акиматы в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления предоставляют мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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