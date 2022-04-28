14:20 28.04.2022
Правила ведения реестра общественных медиаторов утвердили в РК
Фото: freepik
Приказом министра информации и общественного развития от 21 апреля 2022 года утверждены Правила ведения реестра общественных медиаторов, сообщает Zakon.kz.
Медиация – это процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора для достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон.
Согласно правилам, медиаторы включаются местными акимами в реестр общественных медиаторов в уведомительном порядке в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления.
Заявление направляется в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.
В случае невключения медиатора в реестр общественных медиаторов акиматы в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления предоставляют мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа.
Приказ вводится в действие с 8 мая 2022 года.