Какие города будут в Новом Казахстане

Где гражданам жить и работать? Как должны развиваться города и какие проблемы предстоит решить? Эти и многие другие вопросы обсудили участники QazUrban Forum 2022 «Контуры нового Казахстана».

На дискуссии было отмечено, что доминантой развития городов является строительство.

Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев отметил, что граждане предпочитают иметь собственную недвижимость, а не арендовать ее, но 2 млн 800 тыс. казахстанцев все еще нуждаются в жилье. Если девелоперы будут продолжать строить прежними темпами, то даже за 40 лет не смогут обеспечить население квартирами.

Одним из эффективных способов решения данной проблемы является развитие доступных ипотечных программ, которых сейчас крайне недостаточно.

По словам председателя правления НУХ «Байтерек» Каната Шарлапаева, доля ипотеки в Казахстане по итогам 2021 года составила 3,6% от ВВП. В сравнении с другими странами цифра – ничтожно малая.

Так, в развитом мире доля ипотеки на уровне около 20%, в развивающихся доходит до 80% от ВВП, создавая мультипликативный эффект для всей экономики.

Это драйвер экономического роста, и мы недооцениваем его потенциал. Одна из наших основных задач – развитие коммерческой ипотеки совместно с игроками рынка, механизмов и условий, чтобы другие участники финансовой системы внесли свой вклад. Канат Шарлапаев

По мнению спикеров, ипотека объединяет общество. Даже показатели по разводам меньше в семьях, которые берут жилищный заем.

Каждая молодая семья, где и муж, и жена работают и получают среднюю по экономике зарплату, должна иметь возможность купить жилье. Единственным способом решения вопроса является развитие ипотечных программ. Никаких других справедливых способов поддержки в рамках рыночной экономики не существует. Генеральный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов

Он считает, что наличие собственного жилья решает и многие социальные задачи. В частности, цементирует общество: это ответственность перед семьей, банком.

По данным председателя правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимовой, в январе-марте 2022 года наблюдался рост спроса на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продолжая тему урбанизации, участники дискуссии подтвердили, что застройка меняется в сторону развития городской инфраструктуры вокруг жилых комплексов, и в будущем это будет введено в стандарты. Представители девелоперов высказали свое мнение по этому поводу.

Генеральный директор BI Development Амангельды Омаров отметил, что в его компании уже не первый год придерживаются этого тренда.

Фото: QazUrban Forum

Мы приняли программу перехода от точечной застройки к комплексному освоению территорий, созданию бигвиллей, со всей соответствующей инфраструктурой в непосредственной близости. В нынешнее время необходимо строить не коробку, а сценарий, образ жизни покупателей, продумывать все заранее. Например, школы должны находиться на таком расстоянии, чтобы дети ходили в них пешком. Между ЖК обязательно, вместе с ландшафтными дизайнерами, создаем небольшие уютные скверы на 30-50 соток. Амангельды Омаров

Председатель Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков поделился с участниками форума проблемными вопросами, которые препятствуют гармоничному и устойчивому развитию городов.

В частности, наблюдаются случаи, когда застройщики получают уведомления от местных исполнительных органов об изменении проектов, снижении этажности и даже отзыва документов на участки, по которым получены разрешительные документы. Только в Алматы 16 застройщиков получили такие уведомления от акиматов, а это – 7 тыс. квартир, у которых уже есть покупатели.

Такие прецеденты приведут к потере рабочих мест, удорожанию земельных участков и поставят под риск любые инвестиции застройщиков. Так мы не сможем сделать города компактными, будем расширять их, а это нагрузка на инженерные сети и дополнительные затраты бюджета. Виктор Микрюков

В целом, застройщики переживают не лучшие времена - рентабельность строительства падает, многие компании работают в рамках себестоимости. А уход с рынка компаний повлечет за собой еще больший дефицит жилья и его удорожание. Поэтому необходима поддержка строительной отрасли, в том числе законодательно.

Фото: QazUrban Forum

Кроме вопросов строительства и ипотеки, участники встречи обсудили городские конфликты и их согласование, будущее урбанизации и многое другое.