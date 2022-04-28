Токаев заявил о необходимости ужесточить ответственность за нарушения на дорогах

Как сообщается на сайте Акорды, президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране.

По словам руководителя МВД, преступность сократилась на 7,6%, существенно меньше стало случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, скотокрадств, хулиганств, мошенничеств и изнасилований.

Министр отчитался о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, изъятии из незаконного оборота похищенного оружия.

Наряду с этим президент был ознакомлен с ходом внедрения сервисной модели полиции, основанной на решении проблем безопасности в партнерстве с обществом.

Марат Ахметжанов проинформировал о дебюрократизации деятельности МВД, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

Кроме того, он доложил о создании Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки с использованием инструментов анализа Big Data в целях оперативного управления процессами.

Касым-Жомарту Токаеву была презентована новая программа «Қорғау», направленная на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения. Министр рассказал о результатах отработок, проводимых с применением программы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Министр также проинформировал главу государства о разработке проекта концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему внедрению сервисной модели полиции, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране. При этом он особо отметил необходимость ужесточения ответственности в сфере обеспечения дорожной безопасности.