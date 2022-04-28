15:07 28.04.2022
Пробка образовалась на проспекте аль-Фараби в Алматы из-за ДТП
Фото: Zakon.kz
В Алматы на пр. аль-Фараби из-за ДТП, в результате которого на месте происшествия погиб водитель перевернувшегося авто – мужчина 1951 года рождения, образовалась пробка, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.
ДТП с перевертышем произошло в Алматы – погиб водитель
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Корреспондент Zakon.kz побывал на месте аварии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель Ravon, неожиданно Nissan Sunny стал перестраиваться (повернул направо) и зацепил его авто, после – заскочил на бордюр, вылетел с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель Sunny скончался.
Фото: Zakon.kz
Как передает корреспондент Zakon.kz, на пр. аль-Фараби в западном направлении образовалась огромная пробка, которая начинается с Восточной объездной автомобильной дороги.