Пробка образовалась на проспекте аль-Фараби в Алматы из-за ДТП

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.

Новость по теме ДТП с перевертышем произошло в Алматы – погиб водитель

Корреспондент Zakon.kz побывал на месте аварии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Ravon, неожиданно Nissan Sunny стал перестраиваться (повернул направо) и зацепил его авто, после – заскочил на бордюр, вылетел с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель Sunny скончался.

Фото: Zakon.kz

Как передает корреспондент Zakon.kz, на пр. аль-Фараби в западном направлении образовалась огромная пробка, которая начинается с Восточной объездной автомобильной дороги.