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15:07 28.04.2022

Пробка образовалась на проспекте аль-Фараби в Алматы из-за ДТП

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка Фото: Zakon.kz
В Алматы на пр. аль-Фараби из-за ДТП, в результате которого на месте происшествия погиб водитель перевернувшегося авто – мужчина 1951 года рождения, образовалась пробка, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.

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ДТП с перевертышем произошло в Алматы – погиб водитель

Корреспондент Zakon.kz побывал на месте аварии.

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка

Фото: Zakon.kz

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка

Фото: Zakon.kz

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка

Фото: Zakon.kz

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Ravon, неожиданно Nissan Sunny стал перестраиваться (повернул направо) и зацепил его авто, после – заскочил на бордюр, вылетел с дороги и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель Sunny скончался.

Алматы, пр. аль-Фараби, дтп, пробка

Фото: Zakon.kz

Как передает корреспондент Zakon.kz, на пр. аль-Фараби в западном направлении образовалась огромная пробка, которая начинается с Восточной объездной автомобильной дороги.

Динара Халдарова
Алматы
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