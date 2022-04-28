Курс российского рубля вырос до 6,25 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 6,25 тенге (+0,0028), объем торгов – 15 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 67,53 тенге (-1,36). Средневзвешенный курс евро – 474,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-453 тенге, евро – по 472-480 тенге, российские рубли – по 5,55-5,95 тенге.