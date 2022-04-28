Новую программу льготного автокредитования разъяснили в МИИР

В ходе брифинга Олжас Сапарбеков напомнил, что с 2015 года в Казахстане действует программа льготного автокредитования, в рамках которой до мая 2021 года было выделено 82 млрд тенге.

Согласно информации министерства, по состоянию на 31 марта 2022 года на эту сумму уже было приобретено 30 тыс. авто и выдано займов на 162 млрд тенге.

Зампредседателя объяснил, что на данный момент льготное автокредитование реализуется за счет револьверного метода финансирования: финансовые средства, высвобождаемые от погашения займов, идут на новые займы.

Принимая во внимание большой спрос желающих, банки второго уровня принимают новые заявки. Сформировалась большая потребность в программе. Зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков

Вместе с тем, по его словам, правительством принято постановление, которое предусматривает финансирование новой программы автокредитования в размере 100 млрд тенге и лизинговое финансирование на обновление автобусного парка в размере 30 млрд тенге за счет средств оператора АО «Жасыл даму».

Основное условие программы – сумма финансирования на одну единицу легкового автотранспорта. Она составляет не более 10 млн тенге. Финансирование на одного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двух лет, срок финансирования – не более семи лет. Первоначальный взнос – от 0%, стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге. Олжас Сапарбеков

Зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР уточнил, что в этой программе могут участвовать лица, которые и ранее подавали заявку на предыдущую программу.