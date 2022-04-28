«Мы из банка» – мошенники задержаны в Алматы

Задержан ключевой участник крупных мошенничеств – гр. К., 1993 года рождения, который в группе со злоумышленниками обманывал казахстанцев.

Речь идет о телефонных мошенничествах, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками банков. Далее сообщают, что, якобы, от их имени кто-то пытается оформить онлайн-заем. Если потенциальная жертва попадает на уловку, тогда звонивший предлагает перевести сбережения на резервный счет, таким образом преступник получает доступ к чужим денежным средствам. Как раз такие резервные счета и обеспечивал гр. К. Точнее, он находил людей, предлагал через их карты обналичивать деньги и обещал за это щедрое вознаграждение. В ходе санкционированного обыска у подозреваемого было изъято 157 карточек разных банков второго уровня. Их владельцев мы устанавливаем, равно как и их причастность к аферам. Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков

Вместе с гр. К. на съемной квартире задержаны еще трое мужчин, 23 и 25 лет.