16:19 28.04.2022
Исполнительного директора местного ТОО зарубили топором в Акмолинской области
Фото: unsplash
В Акмолинской области найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в областном департаменте полиции, убитым оказался исполнительный директор ТОО, на территории которого было обнаружено тело, передает Zakon.kz.
Жестокое преступление произошло 24 апреля в Жаркаинском районе. Около 20:10 в районный отдел полиции поступила информация, что на территории одного из местных ТОО, расположенного недалеко от села Бирсуат, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Жертвой оказался исполнительный директор данного ТОО, 1969 г.р.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Как отметили в ведомстве, при осмотре места происшествия установлено, что преступление было совершено в помещении весовой, а орудием убийства стал топор.
На территории ТОО полицейские задержали одного из работников, который, предположительно, и нанес смертельные ранения своему начальнику. 33-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство», назначен ряд экспертиз, изъято орудие убийства.
Как было установлено после проведения первичных следственных мероприятий и опроса работников ТОО, буквально несколько дней назад, 21 апреля, исполнительный директор взял на работу в качестве сварщика жителя Костаная. Однако уже через два дня новый работник начал жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего работодатель отвез его в лечебное учреждение в город Аркалык. В день убийства мужчина вернулся на полевой стан и начал высказывать начальнику недовольство по поводу условий труда и проживания. На этой почве между ними произошла словесная ссора, в ходе которой задержанный нанес своему оппоненту смертельные удары топором и отверткой.Пресс-служба ДП Акмолинской области