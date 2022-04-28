Исполнительного директора местного ТОО зарубили топором в Акмолинской области

Жестокое преступление произошло 24 апреля в Жаркаинском районе. Около 20:10 в районный отдел полиции поступила информация, что на территории одного из местных ТОО, расположенного недалеко от села Бирсуат, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Жертвой оказался исполнительный директор данного ТОО, 1969 г.р. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, при осмотре места происшествия установлено, что преступление было совершено в помещении весовой, а орудием убийства стал топор.

На территории ТОО полицейские задержали одного из работников, который, предположительно, и нанес смертельные ранения своему начальнику. 33-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство», назначен ряд экспертиз, изъято орудие убийства.