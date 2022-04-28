Международный день охраны труда: «Казахмыс» улучшает промышленную безопасность

Основной фокус работы компании на 2022 год – это исключение смертельного травматизма и сокращение несчастных случаев с тяжелым исходом. Для достижения этой цели усилен контроль за соблюдением требований безопасности к сотрудникам и сделан больший упор на обучающие и разъяснительные мероприятия по недопущению травматизма на рабочих местах, реализуется комплекс мероприятий технического оснащения и повышения надежности рабочих мест сотрудников.

Так, в конце 2021 года в рамках прокурорской проверки Карагандинской области было выявлено 141 нарушение по отставанию торкрет бетонного крепления, из которых сегодня устранено 138 пунктов, три пункта устраняются согласно срокам мероприятий. По сталеполимерному креплению был выявлен 91 пункт нарушений, все нарушения устранены.

На сегодняшний день на предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» имеются 25 единиц буровых установок для сталеполимерного крепления горных выработок. В конце 2021 года были приобретены шесть единиц машин для автономного торкрет бетонного крепления Sprymec на сумму 1 млрд 311 млн тенге.

Компания «Казахмыс» развивает и стимулирует персональную и коллективную ответственность работников за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, пропагандирует и проводит максимально широкое внедрение передового опыта, российского и зарубежного, по вопросу формирования у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, ответственности как за свою жизнь и здоровье, так и за жизнь и здоровье работающего рядом с ним.

Безопасность и здоровье работников — стратегический приоритет «Казахмыс». Компания стремится к достижению нулевого количества несчастных случаев со смертельным исходом.

В первом квартале 2022 года не допущено несчастных случаев с тяжелой степенью тяжести. Такие результаты достигнуты благодаря нашей совместной работе и ответственности каждого работника предприятия.