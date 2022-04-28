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Законодательство РК
17:20 28.04.2022

С начала года 47 человек погибли на предприятиях страны — Минтруда

Производство, труд, травматизм и гибель Фото: primeminister.kz
Только за три месяца этого года на предприятиях страны пострадали 313 человек, из них 47 погибли. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев, передает корреспондент Zakon.kz.
В прошлом году на предприятиях страны пострадали 1467 человек, что на 2,4% меньше, чем в 2020 году. Но, к сожалению, 200 человек погибли. Только за три месяца этого года на предприятиях страны пострадали 313 человек, из них 47 погибли. Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев

Председатель комитета добавил, что министерством проведен анализ производственного травматизма. Как показало исследование, в 36% случаев причиной травматизма является грубая неосторожность самих пострадавших, в 24% — неудовлетворительная организации труда и работ.

Много несчастных случаев происходит по причине ДТП, когда рабочих доставляют до места работы.

Высокий уровень травматизма зарегистрирован в промышленных регионах: в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях. Ербол Нургалиев
Айша Тулеубекова
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