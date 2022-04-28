«Казатомпром» увеличил инвестиции в охрану труда на 10% в 2021 году. В течение года на повышение квалификации и обучение персонала в данной сфере было направлено более 8,29 млрд тенге по сравнению с 7,63 млрд тенге в 2020 году. Это позволило работникам получить знания и навыки, необходимые для эффективной работы без ущерба для безопасности. Пресс-служба АО «НАК «Казатомпром»

Фото: АО «НАК «Казатомпром»

В рамках усиления работы по производственной безопасности АО «Самрук-Қазына» объявило 2022 год «Годом безопасности и охраны труда». В свою очередь «Казатомпром», с учетом статистики по пострадавшим в ДТП работникам атомного холдинга, объявил в компании «Год безопасности на автотранспорте».

Признавая проблемы в области охраны здоровья и безопасности и принимая на себя обязательства по поиску решений, компания продолжит повышать уровень благополучия и безопасности своих работников.

Здоровье и безопасность работников являются приоритетом для «Казатомпрома», и мы стремимся создать благоприятную для наших коллективов среду. Мы очень гордимся работой, которую делают наши сотрудники, и активно поощряем их к прохождению программ обучения для дальнейшего совершенствования их уникальных навыков. Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Мажит Шарипов

Также к работникам группы фонда обратился председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

В АО «Самрук-Қазына» текущий год объявлен «Годом безопасности и охраны труда». Каждому из нас необходимо задуматься о личном вкладе и участии в улучшении системы производственной безопасности, ставить конкретные цели, способствующие достижению высокого уровня профилактики происшествий, несчастных случаев и травматизма на рабочих местах. За три года по группе компаний фонда была проведена существенная работа в области HSE. В 2021 году количество пострадавших снизилось на 36% по сравнению с 2019 годом. Но мы еще далеки от позитивных целевых показателей. Мы ожидаем от всех сотрудников группы фонда повышения уровня личной приверженности вопросам производственной безопасности и охраны труда. Для этого необходимо трансформировать культуру мышления и создать высокий командный дух. Алмасадам Саткалиев

Одной из ценностей «Казатомпрома» является ответственность. Каждый работник компании имеет возможность открыто выразить свои опасения по поводу безопасности и сообщить как о реальных происшествиях, так и об инцидентах, которые потенциально могут привести к созданию небезопасных ситуаций.

Фото: АО «НАК «Казатомпром»

Приверженность «Казатомпрома» безопасности подтверждает ее участие в инициативе Vision Zero Международной ассоциации социального обеспечения, направленной на снижение травматизма на производстве и создание комфортных и безопасных условий труда.

В «Казатомпроме» функционирует программа «Школа директоров рудника» для руководящих работников производственных объектов и инженерно-технического персонала, а также совместно с Казахстанским ядерным университетом ведется разработка программы «Лидерство в области охраны труда и промышленной безопасности».

Фото: АО «НАК «Казатомпром»