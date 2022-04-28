Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились на 605,6 млрд тенге в марте

За март 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 230,6 млрд тенге, до 7 трлн 203,3 млрд тенге на 1 апреля 2022 года. Нацбанк РК

Как сообщается, количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 апреля 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за март 2022 года достигла 567,4 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 апреля 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (40,7% и 22,6% от общего объема пенсионных активов соответственно).