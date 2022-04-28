Молодоженов в Узбекистане обяжут проходить генетическое тестирование

Как сообщает агентство Avesta, с 1 июля 2023 года в Узбекистане вводится обязательное молекулярно-генетическое тестирование для лиц, вступающих в брак.

Тестирование будет проводиться в лаборатории республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии за счет собственных средств брачующихся. Анализы будут сдаваться в Республиканский центр репродуктивного здоровья населения и в его региональные подразделения, – указывается в сообщении.