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17:38 28.04.2022

Молодоженов в Узбекистане обяжут проходить генетическое тестирование

узбекская свадьба, Бухара Фото: Zakon.kz
В Узбекистане молодоженов обяжут пройти молекулярно-генетическое тестирование, чтобы исключить родственную связь. Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, передает Zakon.kz.

Как сообщает агентство Avesta, с 1 июля 2023 года в Узбекистане вводится обязательное молекулярно-генетическое тестирование для лиц, вступающих в брак.

Тестирование будет проводиться в лаборатории республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии за счет собственных средств брачующихся. Анализы будут сдаваться в Республиканский центр репродуктивного здоровья населения и в его региональные подразделения, – указывается в сообщении.
Оксана Житникова
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